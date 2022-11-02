Кіпр скасовує спрощений візовий режим з Росією
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Влада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян Росії, які звертаються за туристичними візами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Mirror.
Зазначається, що з 1 грудня країна почне стягувати повну плату за оформлення туристичних віз із росіян, які раніше були звільнені від візових зборів.
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного місяця, власники російських паспортів повинні будуть заплатити 80 євро під час оформлення туристичної візи.
Рішення Кіпру, який є членом Євросоюзу, ввести плату за туристичні візи для росіян послідувало за повним призупиненням угоди про спрощення візового режиму з Росією, ухваленим ЄС у вересні.