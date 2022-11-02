Наслідки атаки дронів у Севастополі. ФОТО З СУПУТНИКА

Севастопольську бухту після нещоданьої атаки дронів сфотографували з супутника.

Знімки оприлюднив у твіттері OSINT-аналітик Бенджамін Пітетт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", - відзначив аналітик.

На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.

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Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".