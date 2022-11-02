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ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"

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зерно
Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", - зазначив Абдулла.

Також він висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Також читайте: Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • vadyan
    ООН вітає терористів.... Це фініш
  • Алекс Скела
    "Маэстро, урежьте марш!" (с)
  • Nikolai Chizhevsky
    А вітання до чого ? Без них і так вирішили би
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