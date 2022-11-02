ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"
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Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", - зазначив Абдулла.
Також він висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.