Потрібна демілітаризація та деімперіалізація Росії. Україна почала цей процес, - Яценюк на КБФ

Попри санкції, Росія отримує від експорту трильйони доларів - навіть більше, ніж торік. У нас проблема зі глобальним правосуддям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт КБФ, на цьому наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ.

"Крім фінансування російської воєнної машини через продаж нафти та газу, є ще низка тих, хто підтримує росію, навіть всередині ЄС", - сказав він, нагадавши, що прем’єр-міністр Угорщини, яка є членом ЄС, має сильні зв’язки з агресором.

"У нас проблема зі світовим порядком, з глобальним правосуддям, вірніше - з глобальною несправедливістю", - підкреслив голова КБФ.

Аби покарати росію, наголосив він, необхідно посилити санкції та створити окремий міжнародний суд, аби притягти рф до відповідальності.

Крім того, за його словами, потрібно демілітаризувати росію: "Україна, власне, почала цей процес: через цю нелюдську війну, яку путін розв’язав проти України, Україна за підтримки західних союзників почала процес демілітаризації росії".

"Потрібна також деімперіалізація росії, і Україна також почала цей процес. І населення рф має вирішувати, чи готові вони боротися за свою свободу. Адже переписка в Твітері чи пост у Фейсбуку - це недостатньо. Якщо вони хочуть, аби їх країна звільнилася від путіна, - покажіть це", - наголосив він, додавши, що не бачить таких відчуттів у російського населення.

Для перемоги в економічній війні потрібен консолідований і всеохопний підхід в підтримці України.

"Починаючи зі зброї, військової допомоги, і закінчуючи питаннями з електро- і водопостачання, питаннями економіки і навіть продовольства, логістики та транспортування. Тож для України і для світу немає іншого варіанту, окрім як перемога. Крапка. Іншої опції немає", - наголосив Арсеній Яценюк.