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США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

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джон,кірбі
Сполучені Штати не спостерігають ознак, які б свідчили про можливу підготовку РФ до застосування ядерної зброї.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, загрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння", і США ставляться до них серйозно.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що не має конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.

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Раніше видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Flying Eagle
    Немає ознак до тих пір, поки путінська армія ще по-справжньому не почала "сипатися" на фронті, допоки вони ще утримують Херсон, коридор до Криму, ЗАЕС та більшу частину Донбасу. Мобілізація їм цей процес в часі відтягнула дещо. Але як тільки ЗСУ почнуть наполегливо відсувати рашистів з цих регіонів - ознаки застосування ЯЗ з'являться. У путіна не буде іншого вибору, окрім як відвертий ядерний шантаж.
  • Анатолій Яхно dbaa37db
    Для виродка-кацапа не існує ніяких ,,тонких червоних ліній", не потрібна ніяка підготовка і перевірка. У його характеристиці записано, що він може приймати рішення, наслідки яких він не здатний передбачити. Він кожної миті обирає рішення ,,за покликом" того, що у нормальної людини називається душею, а у нього -- духом сатани. І ніяких сумнівів, ніяких перепон -- війна до останнього бурята і останнього снаряда.
  • Petrov Viktor
    Ввиду нарушения гарантами безопасности Будапештского меморандума, Украина должна восстановить ядерное оружие в достаточном объёме, как сдерживающий фактор для самозащиты в случае опасности применения по нам ЯО. Запад остаётся в безопасности, так как Украина сама будет отвечать на возможный ядерный удар и очевидно, что никто не пожелает осуществить ядерный удар по ядерной стране. Но если удар будет, то соразмерно необходимо ответить сразу, иначе удары повторятся и приведут в конце к массовому применению ЯО.
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