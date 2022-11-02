США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За його словами, загрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння", і США ставляться до них серйозно.
"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що не має конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.
Раніше видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.