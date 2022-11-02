США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Сполучені Штати не спостерігають ознак, які б свідчили про можливу підготовку РФ до застосування ядерної зброї.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, загрози росіян застосувати ядерну зброю "викликають глибоке занепокоєння", і США ставляться до них серйозно.

"Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що не має конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.

Також читайте: Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні: "Він суттєво втратить покровительство китайців"

Раніше видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.