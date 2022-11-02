Укрпошта працюватиме і без світла. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Незалежно від графіків відключення світла, клієнти зможуть:
- отримати пенсійні та інші виплати;
- оформити всі види відправлень;
- отримати посилку;
- оформити передплату на періодичні видання;
- купити товари;
- оплатити комунальні послуги;
- здійснити поштові грошові перекази в межах України.
"Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи "на папірцях", нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла. Головне, що мають знати наші клієнти – Укрпошта буде працювати і надавати послуги і зі світлом, і без", - каже гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
При цьому ряд операцій без світла здійснювати неможливо: не можна поповнити картковий рахунок, зняти готівку з картки та розрахуватися безготівково.
При цьому такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті "Укрпошти".