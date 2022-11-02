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"Зірку" російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів

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пропаганда
На Харківщині затримали героїню роликів російської пропаганди. Жінка втекла з рідної Донецької області та прославляла країну-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що 60-річна Людмила народилася у селищі Миронівське Донецької області та вважалася внутрішньо переміщеною особою у с. Манцівка Великобурлуцького району Харківської області.

"Ця жінка вже бачила війну Росії проти України з 2014 року, але все одно підтримувала "русскій мір". Більше того, вона переїхала до Харківської області, а не до росіян", – розповіли в поліції.

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Зірку російської пропаганди затримали в Україні: втекла з Донеччини через війну, але прославляла окупантів 01

Зазначається, що Великий Бурлук та села навколо нього окупували 25 лютого. Із самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну "адміністрацію".

5 вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Первого канала", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії окупантів.

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Слідчі зібрали всі докази – відеоматеріали та показання місцевих жителів і повідомили Людмилі про підозру у колабораціонізмі (ч. 6 ст. 111-1 КК).

Санкція статті – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    я якось бачив репортаж про одного власнику зоопарку з Криму, який завзято закликав в Крим москалів! коли москалі прийшли, прибуток цього довбня впав до нуля, бо виявилося, що його зоопарк підвідували виключно українці!
    потім у цього #ідараса виникли проблеми з окупантами і він зібрав манатки і звалив... вгадайте з 3х раз куди?! В ЄВРОПУ!
    ця гніда, гнила підла, яка ********* расєю і кликала її в дім, поїхала не в расєю, а в Європу!!
  • Maryna Solska e862e0af
    капець, і далі з себе корчить "жертву".
  • Злий Укр
    Таку суку, порвати паспорт, срачами до кордону в кацапію, в українській в'язниці буде краще ніж в підарасії
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