Державна зрада, колабораціонізм та підтримка агресії РФ: на Миколаївщині відкрито 223 справи проти прихильників окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.
За словами Валерії Власенко, станом на 2 листопада вісім справ про держзраду слідство скерувало до суду, тобто завершило розслідування. Також до суду скеровано 15 справ про колабораціонізм.
"Вік місцевих мешканців, більшості з них від 40-ка до 70-ти років. Але є і молоді люди. До прикладу, є кримінальне провадження щодо жительки Березнегуватської громади, якій 20 років, і вона поширювала через заборонені соцмережі інформацію на підтримку Росії, заперечувала дії агресора на території нашої області та й України в цілому", — розповіла Валерія Власова.
Причини підтримки окупаційних військ теж різні, каже Валерія Власова.
"Коли їх запитують про те, чому так діяли, то реакція різна. Хтось просить вибачення і каже, що не знали, що цим самим вони шкодили, наражали на небезпеку і наш регіон, і державу в цілому. Хтось "погнався" за грошима, адже куратори їм обіцяли винагороду. Інші — сумують за Радянським союзом", — розповіла Валерія Власова.
За словами пресофіцера Миколаївської обладміністрації Дмитра Плетенчука, російська пропаганда доклала максимум зусиль, щоб "зіграти" на почутті ностальгії та ототожнити сучасну Росію із Радянським Союзом — саме в радянські часи в Миколаєві працювали більшість суднобудівних та промислових підприємств. Потенційних колаборантів спецслужби РФ шукають здебільшого в соцмережах, каже Дмитро Плетенчук.
"Людям взагалі притаманно сумувати за минулим своїм, за своєю молодістю. Саме з-поміж таких людей агенти РФ намагаються шукати лояльних громадян, які можуть мимоволі або через свої переконання надавати їм якусь інформацію. Найгірше в цій ситуації, що частина з них взагалі не розуміє, що вони скоюють кримінальний злочин своїми діями", — сказав Дмитро Плетенчук.