КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії, - Білий Дім

Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для їх застосування у війні проти України.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще у вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в росію боєприпаси для їх використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів", - зауважив у цьому зв’язку представник Білого дому.

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