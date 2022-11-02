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КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії, - Білий Дім

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корея,кндр,північна
Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для їх застосування у війні проти України.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще у вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в росію боєприпаси для їх використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів", - зауважив у цьому зв’язку представник Білого дому.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Итак Украина на данный момент воююе с парашей, бульбашами, корейцами, кетайозами и неподмытыми иранцами. Да уж... А НАТА ссыт нам помочь
  • FT FT
    Фактически уже идет третья мировая война. Украина воюет против всего террористического мира
  • Maxim Ak-Murza
    Не устали еще постить отрыжки русской пропаганды?
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