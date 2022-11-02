За добу ЗСУ відбивають десятки атак на Донецькому напрямку, - Міноборони
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Епіцентром бойових дій, за словами чиновниці, залишаються Бахмут, Соледар і взагалі весь Донецький напрямок.
"Там ворог здійснює за добу десятки атак, і ми їх відбиваємо. Там фактично відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогу вдається просунутися вперед у якихось населених пунктах, то миттєво є реакція сил оборони, і ми миттєво повертаємо ці території", – сказала Маляр.
Вона наголосила, що українські сили "не здають жодного сантиметра", а російські окупанти продовжують активні спроби вийти на адмінкордони Донецької області. "Бої там тривають запеклі. Потрібно розуміти, що там дуже складна оборона зараз", – сказала Маляр.
Коментуючи ситуацію на фронтах загалом, за словами заступниці міністра оборони, її можна охарактеризувати як підготовку до визволення українських територій від росіян та закріплення на вже визволених територіях.