Лопнули одразу 4 колеса: в аеропорту Іркутська аварійно сів літак А-320 "Уральських авіаліній"

В аеропорту Іркутська здійснив аварійну посадку літак А-320 "Уральських авіаліній", на борту кого перебувало 70 пасажирів та п’ять членів екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє telegram-канал Baza.

Літак прилетів до Іркутська з Душанбе. На борту перебувало 70 пасажирів та п'ять членів екіпажу. Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав.

Водночас вже півтори години над аеропортом кружляє ще один літак, який не може здійснити посадку через борт, що перебуває на смузі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тикай быстрее! Саша, бегом!", - відеореєстратор зафіксував падіння військового літака в російському Єйську. ВIДЕО