В Україні зниклими безвісти вважаються приблизно 7 тис. людей, - Міноборони
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, за інформацією уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка, зниклими безвісти наразі вважаються приблизно сім тисяч осіб.
"Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує", - повідомила Маляр.
Для прикладу вона відзначила, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території і шукає способи повернутися, або ж людина може перебувати в полоні як цивільна особа. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.
Маляр порадила родичам звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул.Спаська, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.