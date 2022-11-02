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Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

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іран
Швейцарія долучилася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв’язку з постачанням дронів-камікадзе Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Швейцарії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не ухвалювати санкції ЄС, запроваджені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було ухвалено з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Андрій Саган
    кому ці санкції страшні? кацапи разом з китаєм,північною кореєю,сиріює,іраном можуть тут залишити замість країни суцільну руїну в тому випадку якщо захід і далі буде протидіяти їм усім в режимі "страшних" санкцій
  • irenka ko
    Санкції не діють. Війна стає все більш жорстокішою та руйнівною для України . ***** *****.
  • Виктор Рацун
    А Украина, которую бомбят санкции не ввела
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