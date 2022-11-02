Минулої доби морські піхотинці знищили 17 загарбників, 2 БМП та БТР, - ВМС

1 листопада, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, протягом минулої доби морські піхотинці знищили 17 загарбників.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого було знищено 2 танки та 1 БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються",- ідеться у повідомленні.





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