САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".
"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),
- ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України", - ідеться в повідомленні.
Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.
Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.
Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.