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САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка

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резніченко
Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування "УП" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".

 "Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),
  • ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.

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Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • jklpqrs
    Может журналистов назначим в САП, а прокуроров в журналисты и на фронт?
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    *** позоріще, заборонить врешті решт одягати війскову форму всякому непотрібу окрім воених і почніть з ОП огидно дивитись
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