Путін вистрілив собі в ногу, коли вирішив вийти із "зернової угоди", - глава МЗС Великої Британії Клеверлі
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Зернову ініціативу варто продовжити без подальших перешкод з боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", - пояснив міністр.
За словами Клеверлі, зернову ініціативу варто продовжити після листопада без подальших перешкод з боку Росії.