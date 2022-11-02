У Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади голови Мінрегіону
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У парламенті зареєстрували заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова про відставку.
Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади Міністра розвитку громад та територій України", - йдеться в повдіомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".