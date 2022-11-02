Мешканці Мелітополя відписуються від українських каналів, бо окупанти перевіряють телефони, – Федоров

Російські окупанти у Мелітополі почали зупиняти мешканців міста на вулицях та перевіряти їхні соцмережі. У разі виявлення українського контенту власника телефону можуть оштрафувати або забрати в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Бабелю розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вони видали якийсь там наказ і після його видачі вони надали собі право: якщо людина йде по вулиці, вони можуть просто її зупинити і попросити показати вміст телефону. І якщо вони там знаходять український контент в месенджерах або ще десь, то це для них є підставою для штрафу, або щоб забрати людину просто в полон", – сказав він.

За словами Федорова, є тенденція відписки від українських Telegram-каналів та груп. "Люди просто налякані, тому що у них можуть перевірити телефон і будуть карати за те, що вони просто читають їх контент", — пояснив мер.

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"Їх мета – зробити вакуум, щоб жодна інформація, якої вони не хочуть, не надавалася, і вони сьогодні намагаються це зробити. І як тільки вони зроблять, то будуть надавати тільки пропаганду", — підкреслив він.