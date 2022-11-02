"Укрзалізниця" запускає сполучення з деокупованим Куп’янськом

У визволений Куп’янськ вже завтра вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Про це компанія повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.

"Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", - розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35. Вартість проїзду становить 43 грн.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Читайте також: "Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах