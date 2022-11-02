Росія може застосувати ядерну зброю, "коли під загрозу поставлено існування держави", - МЗС РФ

У ядерній війні не може бути переможців, але Росія може застосувати відповідну зброю, якщо виникне відчуття, що під загрозою її існування.

Про це йдеться у "Заяві Російської Федерації про запобігання ядерній війні", оприлюдненій Міністерством закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Як постійний член Ради Безпеки ООН та однієї з ядерних держав відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Російська Федерація несе особливу відповідальність у питаннях зміцнення міжнародної безпеки та стратегічної стабільності.

При здійсненні політики в галузі ядерного стримування Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана. Російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені, вони мають суто оборонну спрямованість і допускають розширювального тлумачення. Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - йдеться у документі.

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Зазначається, що Росія нібито "виходить із незмінної актуальності діючих домовленостей та розуміння в галузі скорочення та обмеження ядерних озброєнь, зниження стратегічних ризиків та загрози міжнародних інцидентів та конфліктів, що загрожують ескалацією на ядерний рівень".

"Повною мірою підтверджуємо прихильність до спільної заяви лідерів п'яти держав, які володіють ядерною зброєю, про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 р. нашої національної безпеки, першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав", - стверджують у МЗС РФ.

Там закликають інші країни "ядерної п'ятірки" "на ділі продемонструвати свою готовність працювати над вирішенням цього пріоритетного завдання та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації зі ЗМЗ, що здатне призвести до катастрофічних наслідків".

"Росія продовжує виступати за формування оновленої, стійкішої архітектури міжнародної безпеки на основі забезпечення передбачуваності та глобальної стратегічної стабільності, а також дотримання принципів рівноправності, неподільної безпеки та взаємного обліку докорінних інтересів сторін", - резюмують у заяві.

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