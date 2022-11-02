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Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО

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Петро Порошенко привіз буржуйки та генератори у підрозділ протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині 01

"Путін розраховує на холодну зиму, він думає, що залякає нас. Не залякає. Найперше, завдяки цим хлопцям. А щоб їм було ще тепліше і вони завжди були заряджені, ми з командою передали їм буржуйки та генератори", – зазначив Порошенко.

"Лише за минулий день вони збили два іранські дрони, які російська армія відправляла на нашу енергетичну інфраструктуру", – повідомив політик.

Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині 02

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Як повідомили у ГО "Справа Громад", волонтери спільно з Фондом Порошенка вже замовили виробництво 1500 буржуйок. Волонери наголошують – на фронт потрібні десятки тисяч пічок, тому цей проект буде розширюватись.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    ПЕТРО-МОЛОДЕЦЬ А ЛЮСЯ АРЕСТОВИЧ БУЛА ШЛЮХА-І ЗАРАЗ ШЛЮХА
  • Alex Ukr fc29d6f6
    Да сколько ж можно то барыжничать,притянул буржуйки.
    Народу нужен щас асфальт,дорожная плитка,скверики и видосики.
  • Сергей Хорунжий fedf8d7b
    Дякую, П'ятий! (і за ППО над Києвом- особливо)
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