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ДТЕК розпочинає на Київщині екстрені відключення через зростання споживання електроенергії

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Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської ОВА, про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

Як зазначається, екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.

У Київській ОВА зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють, та закликалои стежити за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські регіональні мережі.

Читайте: ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень у Києві: світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Марина Кравець
    відключили б бункер з гундосиками й канали квартальні..
  • vsbu vsbu
    Та куди там? Там же центр прінятія рєшеній, панімаєш? Ета другоє...
  • superdexter sidorov
    Лучше живите долго и счастливо, а ракета пусть прилетит в бункер к тем *********, что украинцев за людей не считают.
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