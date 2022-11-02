ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям, вони долітають за 45-50 секунд, - голова ОВА Старух

Сили протиповітряної оборони не встигають збивати російські ракети над Запоріжжям, тому що місто розташоване дуже близько до лінії зіткнення, а ракети, які використовує армія РФ для цих обстрілів, є дуже швидкими.

Про це розповів голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас особлива ситуація у зв'язку з тим, що ми дуже близько до лінії зіткнення і тому ракети в нас летять не стільки крилаті, а С-300, які більше кілометра в секунду летять. Це (проліт до Запоріжжя. - Ред.) 45-50 секунд у них займає, тому що Запоріжжя поруч із лінією зіткнення і вони прилітають дуже швидко. Не завжди встигає ППО спрацювати і сирена фактично включається на 10-15 секунд раніше, ніж вибухи. Тому у нас ситуація в цьому плані складна", – пояснив очільник обладміністрації.

Російські війська регулярно обстрілюють Запоріжжя, завдаючи шкоди цивільній та критичній інфраструктурі.

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