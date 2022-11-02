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Росіяни розкрадають найбільшу швейну компанію в Херсоні

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херсон
Російські військові розкрадають найбільше підприємство легкої промисловості в Херсонській області – ТОВ "Швейна компанія "ВІД".  До розв’язаної Росією війни на підприємстві шили формений одяг для українських силових структур та інше обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевич наголосив, що загарбники також розкрадають "ще 5 філій" швейної компанії. Вони теж розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначає Янушевич, під час окупації  робота фірми не просто припинилася – наразі окупанти фурами вивозять звідти швейні машини, розкрійні столи, вишивальні машини, офісну та комп’ютерну техніку та інше обладнання.

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"У Херсоні окупанти розграбовують найбільше підприємство легкої промисловості. Через цей грабунок із боку росіян завдано збитків близько 200 тис. доларів", – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ну а с чего по вашему мнению бураты должны шыть себе аксилибанты?

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Петушня. Только с азиатским очком.
  • Vladislav Ch
    И шо дальше? Они эти станки продадут по цене чермента(цветмета) в пункт приема, чермет продаст их на авито нашим же компаниям за 20% от стоимости, мы выкупим их, а 100% стоимости плюс простой плюс моральный ущерб заберем у кацапского населеньи-ца (именно русаков, чеченцы и буряты к Эрдогану уже присосались и будут держать Кавказ вместе с ним, а русаков доить будут все подрят). Аналогично и с любой ТЭЦ, которые были весьма старые и неремонтнопригодные, зато благодаря гениальному ***** в репарации они пойдут с 0% степенью износа и по полной цене будет снята компенсация. Будут вместо них новенькие газотурбинки с хорошим КПД и лишние бабки пойдут ну хотя бы частично в страну, конечно Ахметов сюда свою лапу засунет по полной программе, не сомневаюсь.
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