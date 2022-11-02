Зеленський провів розмову з Ердоганом: Подякував за збереження "зернової угоди" та обговорив кроки щодо повернення полонених
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.
За словами Зеленського, він також обговорив із Ердоганом подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів.
"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав глава держави.