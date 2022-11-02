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Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, тому необхідно посилити ППО в регіоні, - Міноборони Литви

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ракети,іран,балістичні
Україні необхідно надати нові системи протиракетної оборони, а проти Ірану потрібно ввести нові санкції.

Про це повідомив у твіттері литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, то потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. Як і необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - наголосив він.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Росія використовує у війні проти України іранські ударні безпілотники.

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5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

Тепер, згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А может нада стрельнуть Хаймарсом по мозырьскому НПЗ и посмотреть как у бульбофюрера выпадет прямая кишка из жопы?
  • Alex Sav 8157c114
    саме час зрівняти тегеран з землею
  • Власов Сергей b3083465
    да надо уничтожать на территории белорусии толерантность по отношению к врагу очень дорого стоит населению и стране
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