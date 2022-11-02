Космічні сили США мають вирішальне значення для комплексного стримування Росії, - Остін

Мета комплексного стримування - дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, наразі Сполучені Штати лідирують у космосі, але в останні роки конкуренція зросла і космос став конкурентним середовищем. А Китай і Росія інвестують у власні космічні можливості.

Остін зазначив, що відповідно до Стратегії національної оборони США, Китай є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і все більшою мірою здатний зробити це.

"І сьогоднішня агресивна Росія є гострою загрозою нашим інтересам і нашим цінностям. Тому, щоб захистити нашу країну та запобігти конфлікту, ми будемо покладатися на комплексне стримування", - пояснив очільник Пентагону.

Мета комплексного стримування, пояснив він, це дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

"А космічні сили Сполучених Штатів мають вирішальне значення для комплексного стримування", - додав Остін.

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