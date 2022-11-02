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Космічні сили США мають вирішальне значення для комплексного стримування Росії, - Остін

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Мета комплексного стримування - дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, наразі Сполучені Штати лідирують у космосі, але в останні роки конкуренція зросла і космос став конкурентним середовищем. А Китай і Росія інвестують у власні космічні можливості.

Остін зазначив, що відповідно до Стратегії національної оборони США, Китай є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і все більшою мірою здатний зробити це.

"І сьогоднішня агресивна Росія є гострою загрозою нашим інтересам і нашим цінностям. Тому, щоб захистити нашу країну та запобігти конфлікту, ми будемо покладатися на комплексне стримування", - пояснив очільник Пентагону.

Мета комплексного стримування, пояснив він, це дати зрозуміти будь-якому потенційному противнику, що ризики та збитки від агресії набагато переважають будь-які можливі вигоди.

"А космічні сили Сполучених Штатів мають вирішальне значення для комплексного стримування", - додав Остін.

Читайте: Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
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  • Йцу Кенг 07b0c614
    https://twitter.com/antiputler_news/status/1587858456861622272 1 ч Военный самолет США «нарисовал» пенис в небе у российской авиабазы, - La Repubblica
  • Envoy
    Ракеты из раши будут возвращаться домой . Последнее предупреждение .
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