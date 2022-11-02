Канада виготовить 500 тисяч комплектів зимового одягу для ЗСУ

Уряд Канади усіляко залучатиме свою оборонну промисловість до виготовлення необхідного Україні обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Підприємства оборонної промисловості Канади виготовляють високоякісне обладнання і, як ми бачимо, вони продовжують нарощувати зусилля для допомоги Україні. Ми продовжимо визначати потреби України та працюватимемо разом із промисловістю, аби Україна отримала, що їй потрібно", - сказала Ананд.

Вона наголосила, що обсяг прямої канадської військової допомоги вже перевищив 600 млн дол. й включає в тому числі новітні броньовані автомобілі.

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"У час, коли Україна цього потребує, ми прагнемо надсилати їй найкраще обладнання", - зауважила міністерка.

Ананд додала, що Канада вже уклала контракти із постачальниками, які виготовлять 500 тис. комплектів військового зимового одягу, що згодом буде передане українським захисникам.

"Україна переможе у цій війні, а тим часом Канада продовжить надавати підтримку у ближній, середній та дальній перспективі, скільки б часу не знадобилося. Уряд Канади налаштований на це", - запевнила вона.

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Як повідомлялося, Канада оголосила про виділення Україні чергового пакета оборонної допомоги минулого місяця. До нього увійшли спеціалізовані камери для дронів, боєприпаси, комплекти зимового одягу та супутникові дані.