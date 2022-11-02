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Не можна йти на компроміс із Путіним та шукати якусь "брудну" угоду з ним, це лише підштовхне його до подальшої агресії, - Джонсон

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг західних лідерів від намагання спонукати Україну до підписання мирної угоди з Росією на невигідних умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що небезпека полягає в тому, що ми спробуємо піти на компроміс і знайти якусь угоду, якусь "брудну" угоду з Путіним, спробуємо спонукати українців торгувати частиною своєї території, що лише підштовхне Путіна до подальшої агресії", - сказав Джонсон.

За його словами, компроміси на умовах Путіна неможливі особливо тому, що своєю підтримкою України країни Заходу вперше за тривалий час довели свою відданість цінностям свободи та демократії.

"Нагорода за твердість і продовження підтримки України є абсолютно величезною, тому що вперше за десятиліття ми показали, що ми справді віримо в демократію та свободу, і що ми справді готові підтримувати ці цінності в Європі. Тож українська перемога може стати абсолютно переломним моментом для світу", - підсумував колишній британський прем'єр.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Horgloria
    Слава Богу за Джонсонюка!
  • Анатолий К 65c6a92d
    На чиєму боці ангосакси, той переможе, доказано історією.
  • Сергей Поляков 2137b8c2
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