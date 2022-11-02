Замість Керченського моста росіяни пустили вантажівки через окупований Маріуполь, - Андрющенко

Вантажівки, які раніше їздили до окупованого Криму Керченським мостом, відтепер їдуть через Маріуполь.

Про це в ефірі Espreso.TV заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він нагадав, що від 27 жовтня окупанти обмежили рух вантажівок через Керченський міст.

"В центрі Маріуполя ніколи не їздили 40-тонні тягачі, бо це завжди було заборонено. Навіть корки зʼявились через ці великі тягачі", - розповів Андрющенко.

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За його словами, окупанти ремонтують та приводять до ладу дорогу з Новоазовська до Криму.

Крім того, 2 листопада у Маріуполі знову зафіксували рух техніки через центр міста в бік Мангушу та далі на Запоріжжя.

"Для забезпечення проїзду близько трьох годин був майже перекритий єдиний міст між лівим та правим берегами Кальміусу в Маріуполі", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. За даними слідчого комітету РФ, загинули три особи. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.