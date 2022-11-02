Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду

Президент Молдови Майя Санду переконана, що закладений у Конституції статус нейтралітету не захищає країни, але змінити його можна лише за широкої підтримки народу.

Про це вона заявила в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає парламентської більшості, щоби змінити Конституцію. Щоб змінити цей стан, потрібна народна підтримка. Багато часу політичний дискурс у Молдові був на підтримку нейтралітету, який, як бачимо, нас не захищає. Ми маємо серйозну загрозу безпеці з боку Росії, з якою ми стикаємося щодня. Разом з тим ми - демократична держава, ми хочемо зміцнювати демократію, і нам важливо, що думають громадяни", - сказала Санду.

За її словами, "влада дотримується конституційного принципу нейтралітету, оскільки таке волевиявлення громадян".

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"Молдова залишається дуже вразливою перед Росією. У Молдови немає парасольки безпеки у вигляді НАТО, і ми не можемо розв'язати цю проблему відразу. Навіть якщо у нас немає цієї парасольки безпеки, ми можемо знайти рішення, які забезпечать нашим громадянам більше впевненості та безпеки. Молдова, як і раніше, вразлива, і ми вважаємо, що тільки тоді, коли вона приєднається до великої європейської родини, ми зможемо почуватися в безпеці", - сказала Санду.