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ППО знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя

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дрони,іранські
Українська протиповітряна оборона знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя.

Про це в телеграмі з посиланням на захисників України повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі "шахіди", що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - написав він.

В мерії додали, що інформація уточнюється.

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Також Куртєв додав, що на цей час на території Запоріжжя "прильотів" не зафіксовано. Зберігається загроза повторної атаки.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ППО України-респектище...
  • Павел Иващенко
    Дякуемо, нашi захисники! СМЕРТЬ ***** , СЛАВА ЗСУ!!!
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