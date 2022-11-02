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Під час обстрілу 31 жовтня на Вінниччині було пошкоджено стародавній монастир, є загиблий

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молдова
Унаслідок нещодавньої масованої ракетної атаки по Україні у Вінницькій області постраждав Лядівський Усекновенський скельний чоловічий монастир - один із найстаріших монастирів України, розташований на березі Дністра на кордоні з Молдовою. Один послушник загинув. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської єпархії УПЦ.

"Вранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. У результаті в Лядовському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час літургії було пошкоджено іконостас, впало панікадило і вибило вікна. На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Послушники монастиря просять всіх піднести молитви за упокій душі померлого", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Иван Мозговой 608c4f89
    Був там у минулому році... русня це абсолютне зло
  • Elvis2
    Збивати треба за любих умов. Повітряний вибух нанесе менше шкоди ніж попадання у ціль або любий об'єкт на землі. При цьому сам боєзаряд у повітрі може і не спрацювати. Падаючи уламки - це супутні втрати і нічого з цим не поробиш.
  • Юрій Лам
    Повітряну тривогу для кого оголошують тлумок?
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