Окупанти намагаються створити враження, що по всій лінії фронту на Херсонщині відбувається потужне укріплення, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують давати гідну відсіч росіянам на усіх напрямках. Українські захисники продовжують військову операцію, яка вимагає інформаційної тиші, наскільки це можливо в умовах проведення таких активних бойових дій.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, стан та положення військ ворога такий, що вони продовжують оборонну операцію і продовжують тримати рубежі довкола обласного центру.

"Але для тих, хто чекає від нас потужних і добрих новин – потрібно набратись ще трохи терпіння. Ми готуємо інформацію, яка того варта", - наголосила Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", росіяни продовжують маневри своїх підрозділів, які створюють певне враження.

"Слід додати, що росіяни намагаються це враження нам нав'язати, зокрема – переміщення фортифікаційних споруд, також вони переміщують ДВТ (довготривала вогнева точка. - Ред.)", - пояснила речниця ОК "Південь".

Гуменюк додала, що переміщення росіян триває по всій території тимчасово окупованої Херсонщини, війська РФ створюють враження про оборонні споруди потужні по всій лінії оборони.

"Але ми спостерігаємо і бачимо конкретику, знаємо де вони розташовані і для чого, тому і використовуємо це в своїй роботі", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують контрбатарейне протистояння та артилерійський вогневий контроль – він досить результативний.

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