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РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе: Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)

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дрони
Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу дроном "Shahed".

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи",  - зазначив він.

Читайте: Ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    зелох даже свой город защитить не может, что уж говорить про остальное...
  • alexandr shamov
    пiдлога рашкостана вам скажет, шо копипастить методичку - это просто борошно.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    сдаешься? в раше пенсии и лектричство и нефта
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