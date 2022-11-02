РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе: Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
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Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу дроном "Shahed".
Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури.
"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи", - зазначив він.