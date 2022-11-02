Швейцарія надасть Україні $100 млн на відновлення інфраструктури та підготовку до зими

Уряд Швейцарії схвалив надання 100 мільйонів доларів допомоги на відновлення пошкодженої ударами РФ інфраструктури та полегшення гуманітарної ситуації, зокрема, забезпечення питною водою напередодні зими.

Як повідомляє агентство AFP, "Швейцарія допомагає українським енергетичним компаніям закуповувати енергоносії та запасні частини, а також робить внесок у ремонт систем залізничного кріплення для транспортування важких вантажів, таких як зерно", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Також вона надає гуманітарну підтримку для підготовки до зими, наприклад, продукти харчування, утеплювачі.

Уряд визначає, чи може Швейцарія надати подальшу гуманітарну допомогу, таку як генератори, насоси або установки для очищення води. Він звернувся до парламенту з проханням надати додатковий кредит у розмір 76 мільйонів доларів для покриття додаткових витрат.

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