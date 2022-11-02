Раніше Росія вимагала гарантій безпеки від США, а тепер - від України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська агресія проти України зазнала провалу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. ​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.



​Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору.



​Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. ​Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! ​Слава Україні!" - зазначив глава держави.

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