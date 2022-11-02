Окупанти перетворюють Мелітополь на військову базу, - мер Федоров
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Окупований Мелітополь щодня стає все більш мілітаризованим.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо раніше, 2-3 місяці тому ми говорили про те, що окупанти захопили на території міста військову базу, підприємства, і звідки наші сили спротиву їх регулярно вибивали, то сьогодні можемо констатувати той факт, що рашисти використовують у цілому наше місто та район як величезну військову базу", - зазначив він.
За словами Федорова, більшість підприємств працює на окупантів у оборонній сфері.
"На захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовляють залізобетонні доти, які везуть для оборони херсонського та запорізького напрямку. Машинобудівні заводи вони використовують для ремонту своєї техніки", - додав очільник міста.