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Радбез ООН відхилив пропозицію Росії розслідувати "військово-біологічну діяльність" України і США

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небензя
Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють "військово-біологічну" діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.

 Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається "біологічна діяльність" за підтримки Міністерства оборони США.

Також читайте: Звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", - ООН

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Виктор Гончарук
    Та попріть їх вже з того Радбезу!!! Створили міжнародний балаган з війсковими злочинціями на сцені,та вистави ставлять!
  • Харьков Сумской
    Китай - гниди рідкісні. ***** зробило світову продовольчу та енергетичну кризу, владі Китаю нічим годувати 200 млн. жебраків, але вони, як справжні імперці підіграють *****.
    Бажаю розпад цього колоса на глиняних ногах. Вони негідні мати таку велику країну з підкоренними народами.
  • Тетяна Тать
    тут надо не расследовать а обследовать
    обследовать небензю на предмет того, какое насекомое сьело его мозг, раз он на полном серьезе такую пургу несет
    или какими грибами он закидывается, чтоб его так штырило
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