Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими для Статуту ООН та його принципів, - Шольц

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Китай знайде "чіткі слова" для Росії у зв’язку з її війною проти України та погрозами застосувати ядерну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом до Китаю 3-5 листопада.

"Війна Росії проти України брутально ставить під сумнів міжнародний порядок миру та безпеки", - наголосив Шольц.

Він зазначив, що РФ навіть вдається до погроз застосування ядерної зброї, тим самим, "погрожуючи перейти "червону лінію, що зачепить все людство."

"Ще на початку року в заяві з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН Китай чітко позиціонував себе проти використання чи навіть погроз застосування ядерної зброї. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив очільник німецького уряду.

За його словами, до таких принципів належить, зокрема, "збереження територіальної цілісності всіх держав".

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