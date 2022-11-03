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Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими для Статуту ООН та його принципів, - Шольц

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Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Китай знайде "чіткі слова" для Росії у зв’язку з її війною проти України та погрозами застосувати ядерну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом до Китаю 3-5 листопада.

"Війна Росії проти України брутально ставить під сумнів міжнародний порядок миру та безпеки", - наголосив Шольц.

Він зазначив, що РФ навіть вдається до погроз застосування ядерної зброї, тим самим, "погрожуючи перейти "червону лінію, що зачепить все людство."

"Ще на початку року в заяві з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН Китай чітко позиціонував себе проти використання чи навіть погроз застосування ядерної зброї. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив очільник німецького уряду.

За його словами, до таких принципів належить, зокрема, "збереження територіальної цілісності всіх держав".

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Шольцу не стОит доверять китайцам. Того Китая, который был после Ден Сяопина, больше не существует. Винни-Пух взял уверенный курс назад во времена мао. Западному миру пора понять это и не строить никаких иллюзий по поводу Китая. Китай-это враг.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Если отключат свет, воду и отопление, то это приведет к тому, что Украинцы начнут опять в очереди выстраиваться в военкоматы! То бишь Россия получит результат противоположный от того, какой хочет!
  • Харьков Сумской
    Вірити Китаю не можна. Вони Шольцу говорять "я, я, натюрліхь", а самі підіграють *****. Не дивлячись на те, що ***** їм продовольчу кризу зробив, та їм нічим годувати 200 млн. жебраків.
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