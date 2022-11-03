ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях і готуються до наступу, - Міноборони

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях та проводять підготовку до нового наступу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

Маляр підкреслила, що ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області.

"Епіцентром цього тижня є Бахмут, Соледар та взагалі Донецький напрямок. Там, буває, ворог за добу робить десятки атак. Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України", - додала вона.

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