Путін ослаблений війною, але змін у Кремлі найближчим часом чекати не варто, - Reuters

Російський диктатор Путін ослаблений війною проти України, однак зміна верхівки влади в Росії навряд чи відбудеться найближчим часом через автократичний характер її політичної системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на західного чиновника.

"Він був ослаблений цією воістину катастрофічною помилкою. Ми бачимо, як російські військові принижені Україною на полі бою", - зазначив він.

За словами чиновника, війна зміцнила українську державність і спонукала до подальшого розширення військового альянсу НАТО, тим самим послабивши позиції Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 70 років.

"Люди бачать, що він зробив велику помилку. У них (росіян. - ред.) не було плану Б - вони думали, що це буде дуже легко", - додав західний чиновник.

Також він додав, що найближчим часом зміна очільника Кремля навряд чи відбудеться.

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