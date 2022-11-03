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США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

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путін,кім
Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї Росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання КНДР зброї Росії. Існують чинні санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", - сказав він.

Раніше в Пентагоні заявили, що не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії.

Водночас у Білому домі повідомили, що КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    в октябре зэ-Иуда уже знал о нападении но ...думай-тэ
  • Voc Vox
  • tax12 t
    о так, десятиліттями плювать вони хотіли на санкції а тут раз! і злякаються.

    ага, щаз.
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