США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї Росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання КНДР зброї Росії. Існують чинні санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", - сказав він.

Раніше в Пентагоні заявили, що не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії.

Водночас у Білому домі повідомили, що КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії.

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