США схвалили потенційний продаж Фінляндії РСЗВ на суму $535 млн
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Держдеп США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Повідомляється, що продаж зброї дасть змогу підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".
"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", - йдеться в повідомленні.
Фінляндія має використати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.
Рішення щодо продажу зброї відбувається на тлі переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.