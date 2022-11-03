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Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань через виплати, - ISW

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протест,рф,мобілізовані
Кремль стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, що посилює соціальну напруженість в суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про це можуть свідчити відеоматеріали, на яких, зокрема, мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем з виплатами. На інших кадрах з Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860).

Також сім'ї мобілізованих чоловіків публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєву на те, що вони не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 000 рублів (близько $1 945 доларів).

В ISW кажуть, що Кремлю доведеться продовжувати виплачувати обіцяні кошти, щоб зберегти суспільний контроль і деяку подобу морального духу серед російських збройних сил.

"Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань, сформованих з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування", - підкреслюють аналітики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані протестували у російській Ульяновській області, бо їм не платять обіцяного, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • arye z.
    ...видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860)
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    Росія.
    Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
  • Роман Марушка 5978a8d4
    А їм і не будуть нічого виплачувати але варто зазначити що невиплата зарплати рашистам не зупинить війну бо є такі рашисти які готові воювати проти України безкоштовно тобто ідеологічні
  • Garry Grant
    Ї@аште один одного кацапня,ї@аште. А ми поаплодуємо.👏👏👏
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