Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров. КАРТА
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Сьогодні о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм мера Івана Федорова.
"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя.
Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно.
За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
Рахуємо кількість ліквідованих орків", - написав він.