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Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров. КАРТА

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Сьогодні о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм мера Івана Федорова.

"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя.

Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно.

За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Рахуємо кількість ліквідованих орків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перетворюють Мелітополь на військову базу, - мер Федоров

Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров 01

Автор: Наталя Джума

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