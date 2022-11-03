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Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, - "Енергоатом"

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заес
Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!" - додали в "Енергоатомі".

Також читайте: Окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 мільярдів

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Zalet
    Ну это понятно. Там где русские там разруха и смерть.
    А вот как спится Кучме? Его народ Украины выбрал чтобы он работал на благо страны.
    И что?
    Где наше оружие сдерживания? Ведь для этого ядерные бомбы?
    Где самолеты ракетоносцы?
    Где ракеты?
    Когда он проснется в тюрьме?
  • Андрей Шимановский 8c242c30
    Не лучше бы попросить зайти американцев на АЭС? Доиграются тупые скоты.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Тільки треба розуміти що ЗАЕС коли вибухне то цей вибух буде набагато потужнішим ніж ядерна зброя РФ оскільки на ЗАЕС закладено тисячі тон ядерного палива Росія безумовно також постраждає
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