За добу окупанти вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ вбили 4 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 у Рубцях та 1 у Лозовій.



Ще 5 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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