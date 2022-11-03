Окупанти у Сватовому розміщують свої підрозділи у школах і на підприємствах, використовуючи цивільне населення як "живий щит", - Генштаб

У Луганській області окупанти продовжують використовувати людей як "живий щит". У Сватовому росіяни розмістили підрозділи у школах та на підприємствах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита". Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли", - йдеться в повідомленні.

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