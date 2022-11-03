Сьогодні президентка та міністр оборони Греції прибудуть з візитом до Києва
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Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва.
Про це повідомляє Skai, передає Цензор.НЕТ.
Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.
Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що в четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.
Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.
Очікується, що Сакелларопулу відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.