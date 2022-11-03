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Сьогодні президентка та міністр оборони Греції прибудуть з візитом до Києва

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Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва.

Про це повідомляє Skai, передає Цензор.НЕТ.

Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що в четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.

Очікується, що Сакелларопулу відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва. Джерело: \\\\\\\\\

    Жаль что министеркиню по правам членкинь по борьбе с глобальным антифеминизмом Попавдуплу Ермадамусос не взяли с собой, так какэто оскорбительно для журналисткесс было бы. попробуй Ермаку задай вопрос:
    - А как вы относитесь к госпожинессе Попавдуплу?
    - А я не отношусь, я просто завхозяйка, тьфу ты, сотонесса попутала, завхозяин Описа этого, как там, а, Главнокомандунессы.
  • Алекс Скела
    А жінка-морпіх - то морпіхва!
    )))
  • Алекс Скела
    Сакелларопулу, Панайотопулос...

    Хароші прізвища!
    Їх файно буде просити вимовити при тесті на ступінь сп'яніння!
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